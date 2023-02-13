Son dakika: Milli sporcu Cemal Kütahya'dan kötü haber

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Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde enkaz altında kalan Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya’nın (5) cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi Rönesans Residance’ta Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu enkaz altında kaldı.

Binada arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, depreminin 8’inci gününde yapılan çalışmalar sonucu enkazın altından Cemal Kütahya ve çocuğu Çınar Kütahya’nın bedenine ulaştı.

Halen enkaz altında bulunan Kütahya'nın 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi ile diğer depremzedeler için binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak ansını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet kederli yakınları ve hentbol camiasına başsağlığı dileriz.

Merhum Cemal Kütahya'nın aynı enkazda bulunan ve sağ olarak kurtarılmalarını dilediğimiz dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı."