Son Dakika: Milli haltercimiz Besra Duman'dan bronz madalya!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazanmayı başardı.



Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

Besra, gümüş madalyayı ise rakibiyle arasındaki kilo farkı nedeniyle kaybetti. Gümüş madalya elde eden Çinli Cuijuan Xiao da Besra gibi 124 kiloda başarılı oldu. Ancak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 84 gram) daha ağır olduğu için gümüş madalya Çinli sporcuya gitti. Kurallar gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan daha hafif olan isim, üst sıraya çıkıyor.

Altın madalyayı ise 125 kiloyla Ukraynalı Mariana Shevchuk kazandı.

TOKYO'DA İKİNCİ MADALYA OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.

Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde etti

Oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye'nin oyunlar tarihinde madalya sayısı şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam

2004 Atina 1 - 1 2

2008 Pekin 1 - 1 2

2012 Londra 1 5 4 10

2016 Rio 3 1 5 9

2020 Tokyo (Devam ediyor) - - 2 2