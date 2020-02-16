MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 22:24,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i mağlup ederek, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Soner Demirtaş, üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov’u 5-0 mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu.

Son Dakika | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle