Son Dakika: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz 97 kiloda yarı finalde
Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 97 kiloda güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Kazak Yergali Alisher'i 8-7 yendi ve yarı finale yükseldi.
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.
İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.