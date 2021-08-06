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GeriFutbol Son Dakika: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz 97 kiloda yarı finalde
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz 97 kiloda yarı finalde

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Son Dakika: Milli güreşçi Süleyman Karadeniz 97 kiloda yarı finalde

Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 97 kiloda güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Kazak Yergali Alisher'i 8-7 yendi ve yarı finale yükseldi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.

İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.

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