Son Dakika | Milli güreşçi Bediha Gün Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Gün, Moldovalı Mariana Dragutan’ı 11-4 yenerek bronz madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.
Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Bediha Gün, Moldovalı rakibi Mariana Dragutan ile karşılaştı.
Bediha, Moldovalı rakibini üstün bir oyunla 11-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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