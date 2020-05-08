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GeriFutbol Son dakika | Milli futbolcu Sinan Bolat, Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesini feshetti!
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Son dakika | Milli futbolcu Sinan Bolat, Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesini feshetti!

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Son dakika | Milli futbolcu Sinan Bolat, Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesini feshetti!
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Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Milli kaleci Sinan Bolat, Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesini feshetti.

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp, Milli futbolcu Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Sinan Bolat ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi. 31 yaşındaki kaleci, 3 yılduır Antwerp'in kalesini koruyordu.

Bu sezon 36 maçta takımının kalesini koruyan Sinan Bolat'ın ismi transferde Beşiktaş ile anılıyordu. Tecrübeli kaleci, bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor'un da kalesini korumuştu.

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