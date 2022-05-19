Son dakika: Milli futbolcu Salih Özcan Borussia Dortmund'a gidiyor

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Bundesliga ekibi Köln'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a davet edilen Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oluyor.

Uzun zamandır Salih Özcan'ı takip eden Dortmund, 10 milyon euro karşılığında mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki milli futbolcu yeni takımı için bugün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçti.

Köln altyapısında yetişen ve A takıma kadar yükselen Salih Özcan 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga'a 31 maça çıkan Salih, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

TARAFTAR PANKART AÇMIŞTI

Köln ile sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Salih Özcan için uzun zamandır transfer haberleri çıkıyordu. Salih'i çok seven Köln taraftarları, son aylardaki iç saha maçlarında 'Salih sözleşme uzatmanı istiyoruz! Çünkü sen Köln'ün evladısın' yazılı pankartı kale arkası tribününe asmıştı.

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SALİH ÖZCAN: KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ AMA TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM

Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan Salih Özcan, Mart sonunda kararını vermiş ve Türkiye'yi seçmişti.

Tercihinin ardından ilk açıklamasını DHA'ya yapan Salih; "Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı’nı seçtim" demişti.

"STEFAN KUNTZ’UN KARARIMDA BÜYÜK ETKİSİ VAR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un kararında etkili rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki Milli Takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası’nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" dedi.

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"MİLLİ TAKIMLAR SEVİYESİNDE TÜRKİYE’YE UZUN YILLAR KATKI SAĞLAMAK VE BÜYÜK TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUM"

Kişisel olarak Köln’de üst seviyede futboluna devam etmek istediğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye’ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türk Milli Takımı’nın maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA TAMAMIYLA FUTBOLA KONSANTRE OLACAĞIM"

Salih Özcan son olarak şunları söyledi: "Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz’a ve Hansi Flick’e ve FC Köln’e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."