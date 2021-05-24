Son Dakika: Milanlı yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması

Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerin Türkiye'den çekindiğini belirten Çalhanoğlu, "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Geleceği hakkında tam olarak karar vermediğini belirten Çalhanoğlu, "Milan'ın yeri benim için ayrı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyum. Geleceğim ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim. Ondan sonra bakacağız." dedi.