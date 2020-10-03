Son Dakika | Milan'dan Ozan Kabak için transfer teklifi!

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak, İtalyan devi Milan'a transfer olmak üzere...

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Milan, Ozan Kabak ile ilgileniyor. Hatta İtalyan ekibi, milli oyuncunun kulübü Schalke ile görüşmelere başladı.

Milan, Ozan Kabak için Schalke'ye 15 milyon euro bonservis bedeli + bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. Alman ekibi ise Ozan için 30 milyon euro istedi. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor.

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