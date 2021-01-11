Son Dakika | Milan'dan İrfan Can Kahveci bombası! Galatasaray derken...

Serie A devi Milan, İrfan Can Kahveci’nin peşine düştü. Başakşehir’in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci için Galatasaray devreye girse de bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük. Turuncu-lacivertli ekip, milli oyuncu için en az 10 milyon Euro talep ederken; takas tekliflerine de sıcak bakmıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE İTALYAN KANCASI!

25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor’un haberine göre; İtalya Serie A devi Milan, İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Milano ekibinin uzun süredir milli orta sahayı izlediği ve gözlemcilerin de 25 yaşındaki orta sahaya olumlu rapor verdiği belirtildi. İki kulübün yakın zamanda bonservis için pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İrfan Can’ın menajeri Batur Altıparmak’dan, oyuncusunun transferiyle alakalı açıklama geldi. Altıparmak, “Başakşehir 10 milyon Euro fiyat belirledi. Bu parayı veren İrfan Can'ı alır. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz. Önce kulüpler anlaşacak, sonra biz masaya oturacağız. Türkiye'de bu paraları verebilecek kulüp yok. O yüzden takas olayı ister istemez gündeme gelecek. Ancak takasta kullanılacak futbolcuların büyük kulüplerden aldıkları maaş yüksek olduğu için takas olayı da şu an biraz zor görünüyor.” ifadelerini kullandı.

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