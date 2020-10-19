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GeriFutbol Son Dakika | Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için sözleşme açıklaması!
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için sözleşme açıklaması!

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Son Dakika | Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için sözleşme açıklaması!
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Bu sezon Milan'da performansı ile harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu için teknik direktörü Stefano Pioli'den açıklama geldi.

Milan'daki sözleşmesinin son senesinde bulunan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde kalacak mı? Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Stefano Pioli, ''Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma takım için çok önemli üç futbolcu. Kulüp de zaten bunu biliyor ve yeni sözleşme için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu konuyu çözeceğini düşünüyorum.'' diye konuştu.

26 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.

Son Dakika | Milandan Hakan Çalhanoğlu için sözleşme açıklaması

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