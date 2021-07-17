Son Dakika: Milan Olivier Giroud transferini resmen açıkladı!
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Olivier Giroud'nun yeni takımı resmen açıklandı. Milan, 34 yaşındaki forvetle anlaştığını duyurdu.
Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ismi bir dönem Fenerbahçe ile anılan Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea ile yollarını ayıran deneyimli golcünün transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fransız forvet, Milan'da 9 numaralı formayı giyecek.
34 yaşındaki futbolcunun Milan'da yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.