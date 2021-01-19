Son Dakika | Milan, Mario Manzdukic transferini resmen açıkladı!

Mario Manzdukic resmen Milan'da! İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Hırvat golcü ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Manzdukic ile sene sonuna kadar sözleşme yapığıldığı belirtildi. Sözleşmede +1 yıllık opsiyonun da yer aldığı kaydedildi.

Hırvat golcünün, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

ZLATAN'DAN MANZDUKIC İTİRAFI

Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyip Milan'a evet diyen Mandzukic için İtalyan ekibinin 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten açıklama gelmişti.

Ibrahimovic, Milan'ın Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta takımını galibiyete getiren golleri atarken maç sonu yeni takım arkadaşı hakkında konuşup ''Manzdukic'in gelmesinden dolayı mutluyum. Artık rakipleri iki kişi ile korkutacağız. Onun gelmesiyle daha da güçlü olacağız.'' sözlerini kullanmıştı.

MANDZUKIC YERİNE BEŞİKTAŞ'IN YENİ HAMLESİ

Manzdukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş yönetimi ise bu gelişme sonrasında elindeki diğer isimlere yönelen yönetimin, Mandzukic hamlesi öncesinde kulübün gündeminde olan Oumar Niasse'ı tekrar hedefleri arasına eklediği bildirildi. Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona eren ve yarım dönemi boşta geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içerisinde yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

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