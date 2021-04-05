Son dakika: Milan ile anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu'na dev talip!

Spor Arena Dış Haber - Milan forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı-siyahlı kulüpten gelen 4 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro maaşlı yeni bir sözleşme önerdi ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübünden bonuslar hariç net 5 milyon euro maaşta ısrar edince görüşmeler tıkandı.

JUVENTUS AVANTAJLI, ARSENAL VE CHELSEA TAKİPTE

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin Hakan'la yeniden görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini korurken, bir başka dev Juventus'un Hakan için devreye girdiği ve istediği anlaşma şartlarını sunacağı ifade edildi. Yıldız futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında en avantajlısının Juventus olduğu ve Hakan'a istediği şartları bir tek İtalyan ekibinin önereceği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilirken, milli futbolcunun durumunu takip ederek hareket edecekleri kaydedildi.

MİLLİ MAÇTAN SONRA GÖZÜNE UYKU GİRMEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı 2022 Dünya Kupası eleme maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Çalhanoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirmişti.

Milli futbolcu paylaşımında, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

2017'DEN BERİ MILAN'DA

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Hakan, 7 gol atıp 11 de asist yaparak takımının zirve yarışını sürdürmesinde büyük pay sahibi oldu.

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