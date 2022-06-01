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Son Dakika: Milan bir kez daha satıldı! İşte yeni sahibi...

#Milan#Redbird Capital#Elliott Management
Son Dakika: Milan bir kez daha satıldı İşte yeni sahibi...

İtalya şampiyonu Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldığını duyurdu.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı.

RedBird Capital, bugün resmen açıklanan anlaşma kapsamında bir başka Amerikalı yatırım şirketi Eliot Management'ten kulübün hisselerinin yüzde 70'inin yönetimini devraldı.

RedBird Capital'in Kurucu Başkanı Gerry Cardinale ve Elliott Management Başkanı Gordon Singer, ilgili sözleşmeyi ve evrakları imzalayarak devir teslim işlemlerine resmiyet kazandırdı.

Atılan imzaların ardından Milan'ın sahipliği New Yorklu'dan başka bir New Yorklu'ya geçmiş oldu.

Elliott Management, Temmuz 2018'de Milan'ı Li Yonghong'dan satın almıştı.

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#Milan#Redbird Capital#Elliott Management

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