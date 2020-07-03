Son Dakika | Milan Baros futbolu bıraktı!

Spor Arena Dış Haberler | Çek takımlarından Banik Ostrava forması giyen Milan Baros, 38 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Milan Baros, düzenlediği basın toplantısında, "Uzun süredir sakatlık problemleri yaşıyorum ve daha fazla devam edemeyeceğim için bırakıyorum. Vücudum artık bu seviyede spor yapmama izin vermiyor. Antrenmanlarda bile zorlanıyorum. Ne yazık ki, 22 yılık aktif futbolculuk kariyerimi sakatlıklar sebebiyle noktalıyorum. Dinlenmeye ve ailemle vakit geçirmeye ihtiyacım var." sözleriyle futbola veda etti.

Gelecek planlarına dair de ipuçları veren Çek isim, "Bazı teklifler ve bazı hedeflerim var. Hayatımın geri kalanınca ne yapacağıma ileride karar vereceğim. Acele etmeyeceğim" dedi.

GALATASARAY İLE GOL KRALI OLDU

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Çek futbolcu, 2008-09 sezonunda sarı kırmızılı formayla gol kralı olmuş ve 2012'de ülkesine dönmüştü.

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor'da da oynayan Milan Baros, İstanbul macerasını bir Süper Lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası zaferiyle tamamladı.

Unutulmaz golcü, kariyeri boyunca Liverpool, Aston Villa ve Lyon gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde boy gösterdi.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!