Son dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil sözleri

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan İspanyol hoca şu ifadeleri kullandı:

"Mesut'un bu akşamki soru-cevap bölümüne katılmayacağım. Çünkü Twitter'ım yok. Twitter'ı takip etmiyorum. Mesut'un kadro dışı olduğu için geleceği belirsiz. Kadro dışıysanız bu her zaman zordur. Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor."

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