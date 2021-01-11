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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Son dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil sözleri

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Fenerbahçe'nin transferini beklediği Mesut Özil'le ilgili Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan açıklama geldi.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil transferini açıkladı Yer yerinden oynadı
Mesut Özil transferini açıkladı! Yer yerinden oynadı

Basın toplantısında konuşan İspanyol hoca şu ifadeleri kullandı:

"Mesut'un bu akşamki soru-cevap bölümüne katılmayacağım. Çünkü Twitter'ım yok. Twitter'ı takip etmiyorum. Mesut'un kadro dışı olduğu için geleceği belirsiz. Kadro dışıysanız bu her zaman zordur. Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor."

Son dakika | Mikel Artetadan Mesut Özil sözleri

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