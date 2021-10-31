Son dakika: Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a kötü haber!

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Bu sezon başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Beşiktaş'ta bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray maçında sakatlanan, Hatayspor maçında forma giyemeyen ve Sporting maçında oynaması şüpheli olan Pjanic ve Josef de Souza'dan sonra bir kötü haber de Batshuayi'den geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting karşısında forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın Trabzonspor maçındaki durumu ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak.