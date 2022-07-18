Son Dakika: Michy Batshuayi Süper Lig'e dönüyor

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Medipol Başakşehir, transferde önemli adımlar atıyor. Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil’in dışında forvet için de ses getirecek bir hamle hazırlığında.

Fanatik'in haberine göre; yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Turuncu-Lacivertliler, zirveye oynayacak kadroyu Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile güçlendirmek istiyor.

Chelsea’nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Başakşehir’in ise transferi çok daha düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu vurgulandı. Oyuncuyla prensipte büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edildi.

Crivelli yolcu

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda İsrail’in Maccabi Netanya takımı ile eşleşmişti. Konferans Ligi’nde 2’nci Ön Eleme Turu’nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. İstanbul ekibinin en kötü ihtimalle yıldız forveti bir sonraki tura yetiştirmek istediği öğrenildi. Başakşehir’de Enzo Crivelli’nin ise yeni sezonda takımda düşünülmediği ve oyuncuya kendisine takım bulması için izin verileceği öğrenildi.