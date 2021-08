Son Dakika: Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta! İşte transferin maliyeti...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun geçiçi transferi konusunda Chelsea'ye 2021-2022 sezonu için net 150.000 avro kiralama bedeli ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan Michy Batshuayi'ye ise 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb