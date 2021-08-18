Son Dakika: Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta! İşte transferin maliyeti...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun geçiçi transferi konusunda Chelsea'ye 2021-2022 sezonu için net 150.000 avro kiralama bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan Michy Batshuayi'ye ise 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb