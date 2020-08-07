Son dakika | Michael Ojo kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti...

Basketbol camiası Nijeryalı yıldız Michael Ojo'nun ölüm haberiyle sarsıldı.

2 yıldır Sırp ekibinin formasını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Michael Ojo hayatını kaybetti.

Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Ojo, Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken kalp krizi geçirdi.

Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.