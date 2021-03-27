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GeriFutbol Son Dakika: Michael Kraft, Fenerbahçe'de kaldığını duyurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 01:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Michael Kraft, Fenerbahçe'de kaldığını duyurdu!

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Son Dakika: Michael Kraft, Fenerbahçe'de kaldığını duyurdu!

Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından ekibine de veda edilmesine karşın kaleci antrenörü Michael Kraft'ın görevinde kaldığı açıklandı.

Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, Erol Bulut'un da onayıyla görevine devam edeceğini açıkladı.

GURURLA DUYUYORUM

Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç görüşme ve Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Öncelikle Erol Bulut'a teşekkür ediyorum. Hepimize düşen sonuna kadar savaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Michael Kraft, Fenerbahçede kaldığını duyurdu

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