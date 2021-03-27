Son Dakika: Michael Kraft, Fenerbahçe'de kaldığını duyurdu!

Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, Erol Bulut'un da onayıyla görevine devam edeceğini açıkladı.

GURURLA DUYUYORUM

Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç görüşme ve Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Öncelikle Erol Bulut'a teşekkür ediyorum. Hepimize düşen sonuna kadar savaşmaktır" ifadelerini kullandı.