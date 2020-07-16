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GeriFutbol Son Dakika | Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! 'Yeniden doğacağım'
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Haber Giriş: 16.07.2020 - 20:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! 'Yeniden doğacağım'

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Son Dakika | Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! 'Yeniden doğacağım'
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Nürnberg'te geçirdiği kiralık sezonun ardından Fenerbahçe'ye döneceğini duyuran Michael Frey, iddialı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı ve Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sona eren Michael Frey, önemli açıklamalar yaptı.

İsviçreli forvet, "İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurmuştu.

Nürnberg'te iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'te kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Frey, Nürnberg'de 32 maça çıkarken 5 gol ve 5 asist ile mücadele etmişti.

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