Son dakika: Michael Frey şov yapıyor! 5 gol birden...
Son dakika haberi... Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü Michael Frey, 5-1 devam eden mücadelede kaydettiği 5 golle mücadeleye damga vurmayı başardı.
Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaşıyor.
Ligin ilk 2 haftasında galibiyet alamayan Antwerp, Standart Liege deplasmanda 5-1 üstünlüğü yakalarken, karşılaşmaya Michael Frey damga vurdu.
Transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservisiyle Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü, takımının kaydettiği 5 golün tamamına imza attı.
Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 5-1'lik üstünlüğe taşıdı.