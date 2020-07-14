Son dakika! Michael Frey, Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in Alman ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Nürnberg, Frey ile yola devam etmeyeceklerini açıkladıktan sonra Frey'den ilk sözler geldi...

İsviçreli forvet, Nürnberg ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye döneceğini söyledi.

Frey, ''İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Frey, Nürnberg'de 32 maça çıkarken 5 gol ve 5 asist ile mücadele etmişti.

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