Son Dakika - MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yönetim şemasını açıkladı. Buna göre Dr. Ferhat Gündoğdu MHK'nın yeni başkanı oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:
Başkan:
Dr. Ferhat Gündoğdu
Üyeler:
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı