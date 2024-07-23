Son Dakika - MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yönetim şemasını açıkladı. Buna göre Dr. Ferhat Gündoğdu MHK'nın yeni başkanı oldu.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;



Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:



Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu



Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı