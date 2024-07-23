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Son Dakika - MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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#MHK#TFF#Ferhat Gündoğdu
Son Dakika - MHKnin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 13:43

TFF, MHK'nin yeni başkanını resmen açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yönetim şemasını açıkladı. Buna göre Dr. Ferhat Gündoğdu MHK'nın yeni başkanı oldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir: 

Başkan:
Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı

 

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#MHK#TFF#Ferhat Gündoğdu

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