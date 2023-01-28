Son Dakika: MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetimi istifa etti!

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Son dönemde yaşanan hakem tartışmalarının ardından MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşmek üzere deneyimli ismi Riva'ya çağırdı. Tesislerde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istemesi üzerine Sabri Çelik istifa dilekçesini sundu ve istifası TFF tarafından kabul edildi. Sabri Çelik'in yanı sıra tüm MHK üyeleri de görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SON 10 YILDA 8. DEĞİŞİM

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.

O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

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Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.