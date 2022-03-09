Son Dakika: MHK hakem atamayı unuttu! Galatasaray U16 - Kasımpaşa U16 maçı için yeni karar...

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Elit U16 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabaka öncesinde yeşil sahalarda enden rastlanacak bir olay yaşandı.

MHK, bugün saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması gereken mücadeleye hakem atamayı unuttu. Karşılaşmayı yönetecek hakem olmamasından dolayı başlama vuruşu yapılamadı.

Yapılan hatanın fark edilmesinin ardından harekete geçen MHK, söz konusu müsabakaya apar topar bir hakem tayin etti ve mücadelenin 1 saat gecikmeli olarak başlamasına karar verildi.