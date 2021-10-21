Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk 9 haftası geride kalırken farklı kulüplerden yüksek sesle hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı yapılmıştı.

Bu toplantının ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı, bugün öğle saatlerinde istifasını TFF yönetimine sundu. Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

METİN TOKAT DA İSTİFA ETMİŞTİ

MHK üyesi Metin Tokat da, iki gün önce istifa etmişti. TFF, Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıklamıştı.

TATLI'NIN BAŞKANLIĞI 14 AY SÜRDÜ

Ağustos 2020'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı'nın görev süresi, yaklaşık 14 ay sürdü.

İSTİFASINI HAKEMLERE MESAJLA BİLDİRDİ

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Serdar Tatlı, istifasını görev yapan hakemlere mesajla bildirildi. Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Deniz Çoban, hakemlere giden mesajı sosyal medyada paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz, Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibari ile TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz.

BURAK ELMAS, 'İSTİFA TALEBİMİZ OLMADI' DEMİŞTİ

Kulüpler Birliği ile TFF arasında dün yapılan 'hakem' toplantısının ardından açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Serdar Tatlı'nın istifasını isteyip istemedikleri yönündeki soruya; "Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili bir talebimiz olmadı. İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda denedik. Bozuk bir sistemin başındaki veya orada görevli kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini gördük. Sistemi düzeltip o görevi yürütebilecek liyakattaki kişileri göreve getirmek lazım." yanıtını vermişti.

SON 20 YILDA 14 MHK

Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) son 20 yılda yaşanan sık başkan ve yönetim değişiklikleri dikkati çekiyor.

Özellikle Süper Lig maçlarındaki hakem performanslarının tartışılmasından sonra Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişikliğe gidilmesiyle ilgili TFF ile görüşme yürütüyor. İki kurum, MHK'nin yeniden organize edilmesiyle ilgili çalışmalara başladı.



Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.



Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

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- MHK'de 66 üye

Bu dönemde 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.



Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.

- Liste

Son 20 yılda TFF başkanlarına göre oluşan MHK'ler ve yönetimleri şöyle:



TFF Başkanı - Başkan - Dönem - Gün - Yönetim

Haluk Ulusoy - Bülent Yavuz - 16 Haziran - 2000-22 Temmuz 2004 - 4 yıl 36 gün - Sabri Çelik, Serdar Çakır, Erdoğdu Diyadin, Mevlüt Güzel, Necdet Erdilek, Taner Yalçındağ, Erdoğan Çamlıyurt, Mahmut Çetiner



Levent Bıçakçı - Sabri Çelik - 23 Temmuz - 2004-5 Mayıs 2005 - 286 gün - Muhittin Boşat, Necmi Temizel, Mevlüt Güzel, Murat Ilgaz, Alican Lakot, Mahmut Çetiner, Ali Kunak, Salih Türktunç



Levent Bıçakçı - Ufuk Özerten - 5 Mayıs 2005-23 Ocak 2006 - 263 gün - Yüksel Okçuoğlu, Oğuz Sarvan, Gazanfer Doğu, Ahen Tüzün, Nihat Güner, Osman Avcı, Abdurrahman Arıcı, Turgay Güdü



Haluk Ulusoy - Mustafa Çulcu - 23 Ocak 2006-4 Temmuz 2007 - 1 yıl 162 gün - Mevlüt Güzel, Ali Kunak, Fethi Heper, Ali Aydın, Orhan Erdemir, Lale Orta, Hikmet Öksüzoğlu, Hatip Çopur



Haluk Ulusoy - Hilmi Ok - 7 Temmuz 2007-13 Şubat 2008 - 224 gün - Sabri Çelik, Taner Yalçındağ, Serdar Tatlı, Hikmet Öksüzoğlu, Onur Sorguç, Sürhat Müniroğlu, Fethi Heper, Hatip Çopur



Hasan Doğan - Oğuz Sarvan - 14 Şubat 2008-29 Haziran 2011 - 3 yıl 135 gün - Yüksel Okçuoğlu, Zihni Aksoy, Osman Avcı, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Galip Bitigen, Osman Erdal Fırat, Adnan Şeker



Mehmet Ali Aydınlar - Yusuf Namoğlu - 30 Haziran 2011-27 Şubat 2012 - 242 gün - Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Yavuz Karaozan, Zihni Aksoy, Alican Lakot, Galip Bitigen, Yahya Diker



Yıldırım Demirören - Zekeriya Alp - 29 Şubat 2012-16 Aralık 2014 - 2 yıl 290 gün - Yüksel Okçuoğlu, Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı



Yıldırım Demirören - Yusuf Namoğlu - 16 Aralık 2014-26 Haziran 2015 - 194 gün - Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Erol Ersoy, İbrahim Aksoy, Kadir Tozlu, Alican Lakot, Fahir Ersoy



Yıldırım Demirören - Kuddusi Müftüoğlu - 26 Haziran 2015-31 Temmuz 2016 - 1 yıl 35 gün - Bünyamin Gezer, Hakan Özkan, İsmet Cengiz, Erdal Güleç, Zafer Demir, Yıldıray Aslan, Hikmet Öksüzoğlu, Sadettin Güler



Yıldırım Demirören - Yusuf Namoğlu - 1 Ağustos 2016-14 Şubat 2019 - 2 yıl 194 gün - Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Serdar Tatlı, Ahmet Erdoğan



Yıldırım Demirören - Sabri Çelik - 15 Şubat 2019-4 Temmuz 2019 - 139 gün - Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır



Nihat Özdemir - Zekeriya Alp - 4 Temmuz 2019-20 Ağustos 2020 - 1 yıl 47 gün - Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin



Nihat Özdemir - Serdar Tatlı - 25 Ağustos 2020-21 Ekim 2021 - 422 gün - Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü