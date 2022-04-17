Son Dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti! Yerine geçecek isim...

Haberin Devamı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Sabri Çelik'in, Gündoğdu'nun yerine göreve geleceği kulislerde konuşuluyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Başında Cüneyt Çakır’ın da bulunduğu ihraç listesinde, yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, deneyimli Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de yer almıştı

TAHKİM KURULU KARARI BOZMUŞTU

Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etmişti.

Haberin Devamı

MHK, Tahkim Kurulu'nun bu kararına rağmen Cüneyt Çakır ve diğer hakemlere Süper Lig'in geri kalan maçlarında görev vermemişti.

UILENBERG DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Hakemlerle alınan kararlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın Cüneyt Çakır ve İsviçre için MHK’ye 10 soru Haberi Görüntüle

MHK'DE YAŞANANLARIN PERDE ARKASI

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, MHK'deki son gelişmeleri geçtiğimiz günlerde köşesinde şöyle aktarmıştı:

1- Türkiye, haftalardır Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) ‘hakem operasyonu’nu konuşuyor. Ve hakemler manşetlerden inmiyor. 13 Süper Lig hakeminin görevden el çektirilmesiyle birlikte özellikle Cüneyt Çakır hedef haline geldi.

Hürriyet’in dünkü manşetinde okuduğunuz gibi Çakır’ın, hakemleri, MHK’ye karşı örgütlediği, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu protesto etmeye çağırdığı, hatta bunları yapmayanları, “Cüneyt abiniz sizi takip ediyor” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Haberin Devamı

· BİRİNCİ SORU ŞU: Nedir bu Cüneyt abi meselesi?

· İKİNCİ SORU İSE: Nedir bu hakem operasyonu?

2- AYNI SEZONDA BİR HAKEM BİR TKAIMIN 6 MAÇINA ÇIKAR MI KARDEŞİM

· Dilerseniz ikinci sorudan başlayalım... Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) ağırlıklı olarak Karadenizlilerin içinde bulunduğu bir ekip, futbolda bir çeteleşme olduğuna ve bu çeteleşmenin başaktörünün hakemler olduğuna inanıyor. Bazı hakemlerin ağırlıklı olarak bazı takımların maçlarına atandığını düşünüyorlar.

Bunun için de geçmiş sezonlardan görevlendirme örnekleri veriyorlar. Bazı hakemlerin bir takımın maçına 6-7 kez çıktıklarını ve o takımların maçları için özel olarak görevlendirildiklerini iddia ediyorlar.

Haberin Devamı

Sözleri ilginç: Bir hakem bir sezonda bir takımın 3’den fazla maçına atanıyorsa, bu masum bir atama değildir.

3- SADECE HAKEMLERDE DEĞİL, TFF KURULLARINDA DA BAZI YAPILANMALAR VAR

Bu düşünce ile operasyon başlıyor... Mart ayında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in de onayı alınarak düğmeye basılıyor. Bu ekibin düşüncesine göre sadece hakemler değil, TFF kurullarında da bazı yapılanmalar var. Onların da dağıtılması gerekiyor. Ama hakem operasyonu apar topar öne alınıyor. Hazırlanan listede yaşlı ve geleceği olmayan hakemler var. Ve elbette kullanıldıklarını düşündükleri hakemler de. Ama Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi çok önemli isimler de var.

Haberin Devamı

4- HAYIR BELGEMİZ YOK, BU İŞİN BELGESİ Mİ OLUR

· MHK, operasyonu öyle hızlı hayata geçiriyor ki, kamuoyu şaşkına dönüyor. Herkes hakem operasyonunun arkasında bazı haklı gerekçeler arıyor. “Bu hakemlerle ilgili olarak MHK’nın elinde bir belge ya da bilgi var mı?” sorusu gündeme oturuyor. Operasyon merkezinin ‘off the record (kayıt dışı)’ yanıtı:

· Hayır belge yok. Ama bu işin belgesi olur mu?

· Bizim bildiğimizi siz bilmiyor musunuz?

· Böyle olduğuna inanıyoruz... Ama bu yanıtlar kamuoyunu ikna etmeyince operasyon bir anda hakemlerin mağduriyetine dönüşüyor. Bu arada hakem camiasında da tepkiler yükselmeye başlıyor.

5- WHATSAPP MESAJLARI BİLE KONTROLE ALINDI

Haberin Devamı

· Hakem operasyonu futbol camiasında büyük ses getirince, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gözlemciler Kurulu gibi birtakım operasyonlar için beklemeye geçiliyor. Ama diğer yandan da hakemler gözlem altına alınıyor. Attıkları her adım takip ediliyor. Hakemler arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları dahil tüm görüşmeler dikkatle takip ediliyor. Ve hakemlerin liderliğini özellikle Cüneyt Çakır’ın yaptığı kayda geçiliyor. Bu gelişmeleri de ikinci yazıda aktaralım...

6- OPERASYON GERÇEKTEN TEMİZ FUTBOL İÇİN Mİ YAPILDI

· Benim düşüncem...

· ÖZET 1: Hakem operasyonu gerçekten temiz futbol adına yapılan bir operasyon mu? Bu konuda benim ciddi kuşkularım var. Hakemler içinde etki alanını kullanan, maç almak için bundan faydalanan isimler var elbette. Ama bu operasyon için “Biz buna inanıyoruz” açıklamasından daha çok kamuoyunun ikna edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum

· ÖZET 2: Hakem operasyonu bazı kulüpler tarafından da tepki ile karşılandı. Korkarım ki, kulüpler ve TFF içinde de bazı bölünmeler ve kavgalar yaşanacak. Hakemlerle ilgili alınan karar tüm kulüplerin onayını taşımalıydı. Şimdi birtakım kulüplerin operasyonu gibi algılanıyor ki, asıl tehlike bu.

7- CÜNEYT ABİNİN BU KADAR BÜYÜK BİR GÜCÜ VAR MI?

· Peki nedir bu Cüneyt Abi hikayesi? Hakemleri takip edecek, onları tamamen etkisi altına alacak gücü var mı? Varsa nereden alıyor? Şimdi bu sorunun yanıtına gelelim... Cüneyt Çakır’ın babası Serdar Çakır eski bir hakem ve Bülent Yavuz MHK’sinin asbaşkanı idi. Birçok hakemle konuştum. Hakemliği bırakan isimlerden de görüş aldım. Onların anlatımını aynen buraya aktarıyorum. Tek bir satır bile benim değildir.... İşte Cüneyt Abi...

8- SERDAR ÇAKIR 'BİZDEN OLMAYAN ÖLSÜN' DİYORDU

· Serdar Çakır’ın hakem ailesi içinde etkisi çok büyüktür. “Gücü nereden geliyor?” derseniz, Bülent Yavuz döneminde inanılmaz bir yapılanma oluşturdu. Gelecek vadeden hakemler kasten biçildi. Pekçok hakem tek tek engellendi. Onun döneminde, yan bakana bile maç vermediler. Adeta, “Bizden olmayan ölsün” dediler. Serdar Çakır, oğlu Cüneyt Çakır hakemlikte ilerlesin diye önünü açtı. Ona rakip olanların önünü kesti. Ve Cüneyt’i koruma altına aldı.

9- DERNEĞİN TESİSLERİNE GELMEYEN HAKEM FİŞLENİR, MAÇ ALAMAZDI

· Baba Serdar Çakır, oğlu Cüneyt’i hiçbir zaman tartışmalara, hakem derneği çatışmalarına bulaştırmadı. Gözlemci raporları da çok önemli rol oynadı bu dönemde. O dönemde 17 maça çıkan bir hakemi 2-3 gözlemci izlerdi. Ve onların notu hep en yüksek olurdu.

Yani hakemlikte yükselmek istiyorsan ‘o taraftan’ olmak zorundaydın. Derneğin sosyal tesislerine gelmeyen hakemler bile fişlenir, maç alamazdı. Serdar Çakır’ın etki alanı genişledikçe, Cüneyt Çakır’ın etki alanı ve büyümesi devam etti.

10- O SÖZLER BİZE DEĞİL GENÇ HAKEMLER SÖYLENDİ

· Peki şimdi gelelim asıl soruya... Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu, 9 Mart’ta hakemlerle yaptığı Zoom toplantısında protesto ettirmek için hakemler üzerindeki etkisini kullandı mı? Bunu hakemlere söyledi mi? Yani Cüneyt Abi, onları izliyor mu? Hakem camiasında bunu duymayan yok. Verdikleri yanıt bunu açıklıyor:

· Bunu bizim gibi tecrübeli isimlere söyleyemezler. Ama genç meslektaşlarımıza söylerler.

11- BENİM DÜŞÜNCEM

· ÖZET: Cüneyt Çakır’ın hakemlikteki başarısına ve olağanüstü kariyerine büyük saygı duyuyorum. Dünya Kupası’nda final maçı yönetebilecek kabiliyette bir hakeminin adının bu tür bir operasyonun içinde olması gerçekten çok üzücü. Ama bir yanım da diyor ki; “Ciddi bir suçlama ile karşı karşıya kalsan sen ne yapardın?” Buna da yanıt veremiyorum...

12: HAKEMLER: ÖNCE BİZİ ASTILAR ŞİMDİ SUÇ ÜRETİYORLAR! MHK: BU YAPIYI KIRMADAN İŞLER ASLA DÜZELMEZ

· Son bölüme geldik... Burası oldukça üzücü. Üzücü çünkü iki taraftan da yanıltıcı bilgiler geliyor. Bunların içinden doğru olana ulaşmak gerçekten güç. Ama biz iki tarafın düşüncelerini özetleyelim.

HAKEM TARAFI:

· Önce bizi astılar. Şimdi ise suç üretmeye çalışıyorlar. “Temizle kendini” diyorlar.

· Bir hakem çıkıp medyaya konuşsa disipline verecekler.

· İki taraflı bir kıskaçla bizi köşeye sıkıştırıyorlar.

· ‘Cüneyt abi mektubu’ da bu operasyonunun bir parçası.

· Cüneyt Çakır’ı, İsviçre istiyor. Eğer oraya giderse 2022 Dünya Kupası’nda maç yönetecek. MHK bunu istemiyor.

· ‘Cüneyt abi mektubu’ için neden 1 ay bekledi MHK? Yeni suç üretiyorlar.

MHK TARAFI: · Cüneyt Çakır hakemleri MHK’ya karşı örgütlüyor.

· Bu yapıyı kırmadan hakem camiası düzelmeyecek

· Hakemlere, “Bu MHK gidici, bizim ekip gelecek” mesajı veriyor.

· İsviçre’nin talebi doğrudan bir menajer aracılığı ile Cüneyt Çakır’ın organize ettiği bir istek.

· Bu talebe, bu sorunu çözmeden yanıt vermek mümkün değil.

· Sadece Cüneyt Çakır değil, diğer birkaç isim de bu yapının içinde.