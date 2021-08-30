MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Mevlüt Erdinç'in yedi adresi belli oldu
GeriFutbol Son Dakika: Mevlüt Erdinç'in yedi adresi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Mevlüt Erdinç'in yedi adresi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Mevlüt Erdinç'in yedi adresi belli oldu

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki golcü Mevlüt Erdinç, TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, Fanatik'in haberine göre, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

Milli Takım formasını 35 kez giyen, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.

Son Dakika: Mevlüt Erdinçin yedi adresi belli oldu

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi