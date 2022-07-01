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Son Dakika: Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekibiyle anlaştı!

#Transfer#Mevlüt Erdinç#Ümraniyespor
Son Dakika: Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekibiyle anlaştı

Son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a transfer oldu.

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Geçen sezon Ümraniyespor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.

Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon, 35 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor" ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 2 maça çıkmıştı.

Milli futbolcu, kariyerinde PSG, Rennes, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük gibi takımlarda top koşturdu.

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#Transfer#Mevlüt Erdinç#Ümraniyespor

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