Son Dakika: Mevlüt Çavuşoğlu Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Halı sahada da galip geldik"

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Çavuşoğlu, "Kadıköy'den çıkmak kolay değil. Ben burada teknik heyetimi ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolun için de her türlü sonuç var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Fenerbahçeli futbolcuları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Dereağzı'nda Ali Koç Başkan ile beraberdik. Halı saha maçı yaptık, Acun Ilıcalı da vardı orada da galip geldik. Bu tür dostluklar kulüpler arasında olması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.