Son Dakika: Mesut Urgancılar: "VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var"

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Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, son haftalarda tartışılan hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş aleyhine kararlar verildiğini savunan Mesut Urgancılar, VAR sistemini de eleştirdi. Mesut Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var" dedi.

Mesut Urgancıların açıklamaları şu şekilde:

Hiç merak etmesinler. Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden takımların ve sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır. Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda, nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON ÇOK TARTIŞILMIŞTI

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Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Rachid Ghezzal ile Berat Özdemir arasında yaşanan pozisyon geceye damga vurmuş ve tartışma başlatmıştı.

Gelişen Beşiktaş atağında Rachid Ghezzal, Valentin Rosier'e pas atmak isterken Berat Özdemir'in müdahalesi sonrası yerde kalmıştı. Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, siyah beyazlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda beyaz noktayı göstermemişti.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio isimli programda Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta, söz konusu pozisyon için penaltı yorumunu yapmıştı. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bünyamin Gezer ise pozisyonun penaltı olmadığını savunmuştu.

Deniz Çoban: Penaltı kararı daha doğru

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Bastıysa penaltı, basmadıysa değil; fikrim ağır basıyor. En kötü dikkatsiz. Benim fikrim Berat'ın ayağı Ghezzal'in ayağının üstünden kalkıyor. Penaltı verse daha doğru karar olurdu. Açının birinde çok net basmış fikri oluştu bende.



Lale Orta: Bence pozisyon penaltı olmalı

Topa bir müdahelesi yok. Rakibin ayağının önüne koyuyor. Bence bu pozisyon penaltı olmalı. Vida'nın pozisyonuna vermem ama buna penaltı olarak karar veririm. Burada vurmak, vurmaya teşebbüs etmek, tekme atmak, tekme atmaya teşebbüs var.. Bana göre penaltı verilmesi daha doğru olur.

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Bülent Yıldırım: VAR sistemiyle alakalı bir şey değil

Canı yürekten şurada basıyor veya basmıyor diye net söyleyemiyorum. Berat daha önce bastı veya basmadı onu tek göremiyoruz. Ama ayağınızı uzattığınızda bir hamle yapıyorsunuz. Ayağının ucunun ayakkabısının iç tarafını kıstırdığını görüyorum. Açıları oynatıyorum, oynatıyorum Berat'ı çok dikkatli olduğunu göremiyorum. Video hakem açısından da kanıtlanabilir ama Video hakemlik bir şey değil. Penaltı daha doğru olurdu. Hakemin tespit etmesi halinde basma varsa penaltı daha doğru olurdu.

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"TRABZONSPOR'UN ATTIĞI GOLDE BİR SORUN YOK"

Deniz Çoban ayrıca Trabzonspor'un 90+6'da bulduğu gol öncesi Serkan Asan ile N'Koudou arasında yaşanan ve siyah beyazlı ekibin penaltı beklediği pozisyonu da değerlendirmişti.

Çoban, Trabzonsporlu oyuncunun topa müdahale ettiğini ve Erkan Özdamar'ın verdiği devam kararının doğru olduğunu belirtmişti. Çoban, ''Serkan'ın çok riskli geldiği %100. Şanslı, rakibe bir müdahalede bulunmuyor. Serkan'ın müdahalesi tamamen topa. Top arada sıkışıyor, kalıyor. Doğal bir çarpışma sonrası verilen devam kararı benim açımdan %100 doğru. Golde bir sorun yok.'' demişti.