Son dakika: Mesut Özil'in menajerinden 'ayrılık' açıklaması! 'Fenerbahçe'de kalacak'

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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Antwerp maçında oyundan çıkarken sinirlenip kenardaki su şişelerine vuran yıldız futbolcu hakkında çıkan 'ayrılık' spekülasyonları ile ilgili Fanatik'e açıklama yaptı.

Mesut’un, Twitter hesabından yaptığı iyi niyetli açıklamaya rağmen, bazı yayın organlarının senaryolar ürettiğini aktaran Söğüt, “Mesut’un devre arasında kulüp bulmam için bana telefon açtığı iddiası çok komik ve gerçek dışı” dedi.

Erkut Söğüt, Mesut’un Fenerbahçe ile ilgili planlarının uzun vadeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Mesut, başkaları gibi Türkiye’ye para kazanmaya gelmedi! Mesut, Fenerbahçe’ye oynamak için geldi. Hırsının sebebi de bu. Her maçta en iyisini yapmak, sonuna kadar mücadele etmek istiyor.”

“Mesut, 2024’e kadar, 3 yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili planları sözleşme süresiyle sınırlı değil. Hatta şunu söyleyebilirim, Mesut futbolu Fenerbahçe’de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almak da istiyor.”