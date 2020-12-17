Son Dakika | Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten Fenerbahçe açıklaması!

Erkut Söğüt, Fanatik'e yaptığı açıklamada Mesut'un İngiltere'deki mevcut durumunu özetleyerek söze başlayarak, "Mesut Özil'in Arsenal ile hala 6 aylık bir sözleşmesi var. Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek" dedi.

'En yetkili isimle görüştük!'

Fenerbahçe ile ilgili iddiaları da aktaran Söğüt, şöyle devam etti: "Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak."

'Fenerbahçe'ye algı yapılmasın'

Erkut Söğüt, sözlerine "Ayrıca bizi üzen bir konu var" diyerek devam etti. Dr. Sögüt, "Son günlerde değişik mecralarda transferle ilgili aslı olmayan, kamuoyunu yanıltan ve Fenerbahçe camiası üzerinde algı operasyonlarına yol açabilecek bazı isimlerin telaffuz edildiğini ve haberler arasında geçirildiğini üzüntüyle takip ediyoruz" diye konuştu.

Kamuoyuna mesaj

Söğüt açıklamasının devamında şu sözleri kullandı: "Türk futbol kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum. Mesut Özil'in yetkili menajerleri ben ve ağabeyi Mutlu Özil'dir. Başka da resmi ya da gayri resmi menajeri yoktur. Oyuncumuzun ismini kullanarak kimse kendine, pazar yaratmasın!"

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