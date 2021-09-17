Son Dakika: Mesut Özil'in Almanya'da attığı gol İngiltere'de olay oldu! "Her gece başını yastığa koyduğunda ağlıyordur..."

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de perdeyi açan golü kaydeden Mesut Özil, Almanya'daki performansıyla İngiltere'de gündem oldu.

20 Eylül 2018'de Arsenal'in Avrupa Ligi’nde evinde 4-2 kazandığı Vorskla Poltava karşılaşmasında İngiliz ekibinin 4. golünü atan dünyaca ünlü futbolcu, aradan geçen 3 yılda Avrupa'da fileleri havalandıramamıştı.

Eintracht Frankfurt ağlarını Fenerbahçe formasıyla sarsan 32 yaşındaki futbolcunun 3 yıl aradan sonra Avrupa'da yeniden gol atması İngiliz futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle Arsenal taraftarları, yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına atıfta bulunarak Mikel Arteta ve Arsenal yönetimine göndermelerde bulundu.

Haberin Devamı

MESUT ÖZİL, EINTRACHT FRANKFURT MAÇINDA NE YAPTI?

Almanya'da 77 dakika sahada kalan Mesut Özil, 7.7 verimlilik puanıyla Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Deutsche Bank Park'da toplam 25 pas yapan Mesut Özil, mücadeleyi %72 pas isabeti yüzdesiyle tamamladı. Deneyimli oyuncu ayrıca rakip yarı alanda ise %68,2 gibi dikkat çekici bir yüzde yakaladı.

Mücadelede toplam 40 kez topla buluşan Mesut Özil ayrıca 3 kilit pası hanesine yazdırdı.

ARSENAL TARAFTARLARINDAN BAZILARININ PAYLAŞIMLARI ŞU ŞEKİLDE:

@AfcNatty: Mesut Özil hangi takıma giderse gitsin Avrupa'da gol atıyor.

@AFCShanx: Mesut Özil bu sezon Avrupa'da Arsenal'dan daha fazla gol attı.

@AFC_Muiz: Bu sezon Avrupa'daki gol sayıları: Mesut Özil 1, Messi 0, De Bruyne 0.

@HobbsAFC: Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde gol atıyor. Birçok kişi insan hakları için direndiğinde kariyerinin bittiğini söylemişti ancak hala elit seviyede bir oyuncu.

@AFC_Mac_2: Mikel Arteta her gece başını yastığa koyduğunda ağlıyordur kesin.

ALMAN BASININDA NELER YAZILDI?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

Haberin Devamı

Kicker dergisinin "Son bölümdeki VAR dramatiğinden sonra Eintracht Frankfurt Fenerbahçe'den 1 puanı kurtardı" başlığıyla verdiği haberde, Alman ekibin bir puanla yetinmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bild gazetesi "Frankfurt’ta dünya şampiyonu Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığını kullanarak, Mesut'un 2018'de Alman Milli Takımı'ndan

ayrılışından sonra ilk kez Alman futbol sahnesine çıktığı ve Fenerbahçe'nin rakibiyle 1-1 berabere kaldığı maçta attığı gol için sevinç gösterisi yaptığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Spiegel dergisi, "Frankfurt’un Fenerbahçe ile berabere kalması: Bir maçın ihtiyaç duyduğu her şey" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Önce Özil’in golü, sonra duraklama zamanında büyük dram: Frankfurt Eintracht Avrupa macerasına Fenerbahçe'ye karşı büyük bir heyecanla başladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Mesut Özil’in attığı golün Türkiye’de kendisini eleştirenleri susturmak için şimdilik yeterli olduğu ifade edildi.

Express gazetesi, "Frankfurt son dakikada nakavttan kurtuldu, Özil Almanya dönüşünde gol attı" başlığını kullanarak Fenerbahçe’nin baskılı başladığı karşılaşmada öne geçtiğini aktarırken haberde Eintracht Frankfurt’un bu sezon galibiyet alamadığı anımsatıldı.

Haberin Devamı

TARAFTARA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarının hemen başında Mesut Özil ile Frankfurt taraftarı arasında gerilim yaşandı.

MESUT'TAN RAKİP TARAFTARA ÖPÜCÜK

49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Haberin Devamı

Mesut Özil Frankfurt taraftarlarına öpücük gönderirken, Alman taraftarların tepkisi bu hareket sonrası artarak devam etti.

İYİ FORMU SÜRÜYOR

Sezona Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı attığı golle başlayan Mesut Özil, iyi formunu Almanya deplasmanında da sürdürdü.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlileri 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 1 asistle Fenerbahçe'ye katkı yaptı.

PEREIRA'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da Frankfurt maçı öncesi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuya övgüler yağdırmıştı.

Pereira açıklamasında, "Mesut Özil tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardımcı olmak istiyor. Sadece taktiksel anlamda değil takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, oyuncularımız için, taraftarımızın için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.