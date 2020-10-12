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Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mesut Özil'e dev transfer teklif! Kararı...

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Premier Lig ekibi Arsenal'da forma şansı bulamayan, UEFA listesine de yazılmayan Mesut Özil için Suudi ARabistan ekibi Al Nassr'dan teklif geldi.

Spor Arena Dış Haber İngiliz basınında yer alan haberde Al Nassr'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için Arsenal'e 5,5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Haberde Al Nassr'ın 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuya ise 20 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücretten iki yıllık teklif yaptığı ifade edildi.

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Arsenal'den yılda 20 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı, sözleşmesinin bitiminde MLS'e gitmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil ile Sarı-lacivertli kulübün de ilgilendiği biliniyor ancak yüksek maaşı sebebiyle bu transferin yakın zamanda gerçekleşmesi zor gözüküyor.

Son Dakika | Mesut Özile dev transfer teklif Kararı...

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