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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

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Son Dakika: Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık neticesinde ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem meydana gelen Mesut Özil, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan yetenekli oyuncu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçede Mesut Özil sakatlandı Sağlık durumu hakkında açıklama
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı! Sağlık durumu hakkında açıklama

Son Dakika: Mesut Özilden sakatlık açıklaması

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, maçın ardından Mesut Özil'in durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil’in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir" ifadelerine yer vermişti.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavi sürecine göre iyileşme süresinin kısalabileceği kaydedildi.

EROL BULUT'TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi sonrasında Mesut Özil'in durumuna ilişkin verdiği demeçte, "Mesut'un bileği döndü, bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık durumu yok" demişti.

 

Son Dakika: Mesut Özilden sakatlık açıklaması

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