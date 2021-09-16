Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FutbolPuan DurumuFikstürBasketbolVideolarE SporYazarlar
Hürriyet Arama
Tuncelide teröristlere ait 10 sığınak imha edildiTunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi#Tunceli
dikkatdikkat#Sosyal Medya
Rus halkı yarın sandık başına gidecekRus halkı yarın sandık başına gidecek#RUSYA
Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılarSahte PCR operasyonunda 2. dalga! Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılar#Pcr Testi
ABde otomobil satışları ağustosta düştüAB'de otomobil satışları ağustosta düştü#Otomotiv Sektörü
Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...Konyaspor'dan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı! 4 maç 10 puan...#Konyaspor
Aşıda merakla beklenen sonuç geldi FDA rakam verip duyurdu...Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...#KORONAVİRÜS
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli olduSadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu#Sadakatsiz
Son Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybettiSon Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybetti!#Dusan Ivkovic
Beyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyifBeyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyif#Beyonce
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Mesut Özil'den Joachim Löw sürprizi! Fenerbahçe maçına geliyor

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Mesut Özilden Joachim Löw sürprizi Fenerbahçe maçına geliyor

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Frankfurt maçı öncesi Alman haber ajansı SID’e Arsenal’dan ayrılırken ABD’den teklif aldığını söylerken bu akşamki mücadele öncesi sürprizi açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ’nin dünyaca ünlü yıldızı, Frankfurt maçı için gittiği Almanya’da medyanın ilgi odağı oldu. Mesut Özil, haber ajansı SID’e açıklamalarda bulundu. Mesut, milli takımdan eski teknik patronu Joachim Löw ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle Frankfurt’ta kendisiyle görüşemeyeceğiz. Ancak Löw, İstanbul’u çok iyi biliyor. Onu Kadıköy’deki bir maçımıza bekliyorum. Daha önce de davet etmiştim. Salgın nedeniyle Almanya’daki aile üyelerimle de görüşemeyeceğim ama beni izlemek için statta olacak” ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu, Arsenal’dan ayrılmaya karar verdiğinde ABD’den teklifler aldığını söyledi.

Fenerbahçeden Mert Hakan - Arda Turan açıklaması Görüşme oldu mu

Fenerbahçe'den Mert Hakan - Arda Turan açıklaması! Görüşme oldu mu?

‘Harika hissediyorum’

Mesut, “Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. ABD’den iyi teklifler aldım, başka ülkelerden de isteyenler oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra benim için gerisinin hiçbir önemi yoktu. Burada harika hissediyorum. Hem özel hem de profesyonel hayatımda son derece mutluyum” diye konuştu.

Fenerbahçe 8 ismi İstanbulda bıraktı Eintracht Frankfurt karşısında iddaada favori olan taraf...

Fenerbahçe 8 ismi İstanbul'da bıraktı! Eintracht Frankfurt karşısında iddaa'da favori olan taraf...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özil#Fenerbahçe#Fenerbahçe Haberleri