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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi!

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Son dakika: Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi!

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, eski takımları Real Madrid ve Arsenal'in de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.

Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."

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Son dakika: Mesut Özilden Avrupa Süper Ligi tepkisi

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