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Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mesut Özil'den Arsenal açıklaması!

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Son Dakika | Mesut Özil'den Arsenal açıklaması!
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Arsenal'de kadrodışı kalan Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Mesut Özil şu sözleri kullandı;

Arsenal taraftarlarına bu mesajı yazmak, benim için çok zor. Takımın Premier League kadrosuna kaydedilmediğim için hayal kırıklığını yaşıyorum. 2018 yılında imzaladığım yeni sözleşmeyle, gönül verdiğim bu kulübe bağlılığımı gösterdim ama bunun karşılıksız kalması beni çok üzüyor.

'BU YÜZDEN HEP SESSİZ KALDIM...'

Her hafta belki bu kez kadroda şans bulurum diye pozitif kaldım. Bu yüzden hep sessiz kaldım. Arteta geldikten sonra performansım üst seviyeye çıktı ve oynamaya başladım. Ama ardından bir kez daha Arsenal'de oynamama izin verilmedi.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM!'

Daha ne diyebilirim ki? Londra'yı hala evim olarak görüyorum. Burada çok iyi arkadaşlıklarım var, taraftarlarla ilişkim hala kuvvetli. Ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, çalışmaya devam edeceğim.

Son Dakika | Mesut Özilden Arsenal açıklaması

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