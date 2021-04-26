Son dakika: Mesut Özil'de maaş gerçeği! İngiliz gazeteci açıkladı...

Spor Arena Dış Haber - Mesut Özil, 2013'ten bu yana forma giydiği Premier Lig kulübü Arsenal'dan, 25 Ocak günü resmen ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 'Çocukluk hayalim' dediği Fenerbahçe'ye 32 yaşında kavuşan Mesut Özil, gurbetçi vatandaşlarımızın deyişiyle vatanı Türkiye'ye de 'kesin dönüş' yapmıştı.

"MESUT'UN MAAŞINI ARSENAL ÖDÜYOR"

Bugün İngiliz basınında Mesut Özil'in bu sezon aldığı maaşla ilgili bir haber çıktı. The Athletic yazarı David Orstein, Mesut Özil'in maaşının %90'dan çoğunu hala Arsenal'ın ödediğini ve Haziran sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini ifade etti. Mesut Özil, eski kulübünden haftalık 350 bin pound kazanıyordu.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI: BU SEZON PARA ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşme imzalanmasıyla ilgili yapılan KAP bildirisinde 3,5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcuya bu sezon için herhangi bir ücret verilmeyeceğini, gelecek 3 yılda ise yıllık 3 milyon Euro ödeneceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil için yaptığı KAP bildirimi şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTİYORDU

Mesut Özil'in eski kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi, Haziran ayında sona eriyordu. Londra ekibinde teknik direktör Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut, sezonun ilk yarısında önce yedek bekletilmiş ardından da kadro dışı bırakılmıştı.

AUBAMEYANG'IN ARDINDAN EN ÇOK KAZANAN 2. OYUNCU

Arsenal'dan ayrılmasına rağmen maaşının %90'ını almaya devam eden Mesut Özil, mevcut Arsenal kadrosunda Pierre-Emerick Aubameyang haricinde her futbolcudan daha fazla para kazanıyor. Aubameyang ile Mesut'un haftalık maaşları 350 bin pound. Mesut'a %90 ödendiği varsayılırsa Türk asıllı Alman futbolcu eski takımından Haziran sonuna kadar haftalık 315 bin pound alacak. Mesut'un en yakın takipçisi ise 220 bin pound ile Willian.

TOTTENHAM İLE DALGA GEÇTİ

Mesut Özil, Arsenal'ın ezeli rakibi Tottenham'ın Manchester City'ye Lig Kupası finalinde yenilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda Tottenham ile dalga geçti. Mesut, Tottenham'ın kupa hasretinin altını çizerek 'Tozlu kaldı' şeklinde bir tweet attı. Mesut ayrıca takımdan ayrı kaldığı dönemde sosyal medyadan SArı-lacivertli arkadaşlarına desteğini hiç eksik etmedi.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 6'sı lig olmak üzere toplam 7 maça çıkan Mesut Özil, sahada kaldığı 408 dakikada takımına gol ya da asist katkısı yapamadı. Oynadığı karşılaşmalarda fiziksel olarak kendisini tam toparlayamadığı görülen Mesut Özil'in maç eksiği de göze çarpıyordu.

32 yaşındaki futbolcu, 4 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. Bir süredir takımla çalışan Mesut, henüz maç kadrosuna alınmadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 ile geçen ve şampiyonluk yarışını devam ettiren Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonrası Mesut Özil ile ilgili; "Mesut bizimle 4-5 gün idmana çıktı, kasığında bir ağrı hissetti. O yüzden böyle bir karar aldık. Önümüzdeki maçlarda maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız." sözlerini kullandı.

DÜNYA BASINI MESUT'U YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Arsenal'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in performansı İngiliz, Alman ve İspanyol basını tarafından yakından takip ediliyor. Mesut Özil'in durumuyla ilgili sık sık dış basında haberlere yer veriliyor.

ALİ KOÇ'UN AĞZINDAN MESUT ÖZİL'İN TRANSFER HİKAYESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünya gündemine oturan Mesut Özil transferinde imzaların atıldığı basın toplantısında transferin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"BİR YAZ GÜNÜ ACUN'LA KONUŞUYORDUK"

Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win Win kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız. Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için 'Yapmayalım' dedi. Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, 'Başkan dedi, Mesut'un sözleşmesi seneye bitiyor ve ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye haziranda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız' dedim. Acun dedi ki, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse ocakta gelsin' dedim. O da 'Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum' dedim. Biraz düşündük ve kasım ayında işler somutlaşmaya başladı.

"ERKUT BİZE 'GÖRÜŞELİM' DEDİ"

"Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim."

"LONDRA'YA ACUN, BEN, EMRE AYRI AYRI GİTTİK"

"8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik."

"WENGER'E SORDUM, NASIL DEDİM"

"Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı."

"MESUT BANA FENERBAHÇE HAYALİNDEN BAHSETTİ"

"Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız. Bir rüya olarak görülen, bazıları tarafından imkansız olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunda kariyeri bu kadar büyük olmasa da Fenerbahçe birçok transferi gerçekleştirdi."

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...