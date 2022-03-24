Son dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı sonrası Fenerbahçe'de Valencia ve Sosa krizi ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler art arda yaşanıyor. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldıklarının açıklanmasının ardından Jose Sosa ve Enner Valencia'nın Konyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı da ortaya çıktı.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgilere göre antrenmanda sakatlığı nükseden Enner Valencia'nın kulüp doktorlarına herkesin içerisinde sesini yükseltmesi sonrası Ali Koç Valencia ile özel olarak görüşüp maç toplantısında takımdan ve doktorlardan özür dilemesini istiyor, Valencia bu isteği geri çevirdiği için kadroya alınmıyor. Daha önce kulüp doktorlarıyla problem yaşayan Jose Sosa da bu konuda Valencia'ya destek çıkınca Arjantinli yıldız da Konyaspor maçı kadrosuna alınmıyor.

Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi bu iki oyuncu için çıkan bir kadro dışı kararı bulunmuyor ancak Jose Sosa'nın sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.