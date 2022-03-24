Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı! Sebep ticari mi, saha içi mi?

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

'ALINAN KARAR GEREĞİ...'

Fenerbahçe gelişmeyi resmi siteden duyururken konuyla ilgili detay verilmedi.

Resmi açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL BEKLENENİ VEREMEDİ

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

OZAN TUFAN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

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SEBEP TİCARİ Mİ?

İki oyuncunun kadro dışı bırakılması söylentileri artırırken kararın ticari sebeplerden dolayı alınmış olabileceği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Konsol oyunlarının sıkı takipçisi Ozan Tufan ise geçtiğimiz günlerde bir espor takımıyla anlaşmıştı.

KONYA MAÇI SONRASI TEPKİ GÖSTERİLDİ İDDİASI

A Spor'un iddiasına göre ise; Konyaspor karşısında devre arasında oyundan alınan Mesut Özil, devre arasında İsmail Kartal'a sert bir tepki gösterdi. Ozan Tufan ise oyuna geç alındığı için ciddi bir tepkide bulundu.

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"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Kasım ayında bir röportaj veren Ozan Tufan, Premier Lig'in zorluğuna vurgu yapmış ve ilginç ifadeler kullanmıştı. Futbolun İngiltere'de tempolu oynandığına vurgu yapan Ozan, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna." diye konuşmuştu.

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WATFORD'UN KÜME DÜŞME İHTİMALİ VE SÖZLEŞMEDEKİ 'ZORUNLU OPSİYON' MADDESİ...



Watford, Ozan Tufan için kiralama bedeli olarak Sarı lacivertli kulübe 2 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak. Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor. Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek. Kulübün kümede kalması durumunda Ozan, 7 milyon euro bonservis ücretiyle resmen Watford oyuncusu olacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİYLE MESUT ÖZİL;