Son Dakika: Mesut Özil ve Ozan Tufan idari izinli sayılacak! Samandıra'da çalışabilecekler mi?

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Fenerbahçe'de kadro dışı kararının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre Mesut Özil ve Ozan Tufan idari izinli sayılacak.

Takımla idmanlara katılamayacak ikili ikinci bir gelişme olmazsa Dereağzı'nda çalışmayacaklar

Daha sonra verilecek karara göre; Mesut ve Ozan ya Dereağzı ya da Samandıra'da takım idmanı sonrası çalışabilecekler.

MESUT ÖZİL BEKLENENİ VEREMEDİ

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

OZAN TUFAN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

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'SAHADA DAHA FAZLA KALABİLİRDİM'

DHA'nın haberine göre takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.

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KONYA MAÇI SONRASI TEPKİ GÖSTERİLDİ İDDİASI

A Spor'un iddiasına göre ise; Konyaspor karşısında devre arasında oyundan alınan Mesut Özil, devre arasında İsmail Kartal'a sert bir tepki gösterdi. Ozan Tufan ise oyuna geç alındığı için ciddi bir tepkide bulundu.

SEBEP TİCARİ Mİ?

İki oyuncunun kadro dışı bırakılması söylentileri artırırken kararın ticari sebeplerden dolayı alınmış olabileceği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Konsol oyunlarının sıkı takipçisi Ozan Tufan ise geçtiğimiz günlerde bir espor takımıyla anlaşmıştı.