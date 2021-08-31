Son Dakika: Mesut Özil Katar'da! O görüntü sonrası gerçek ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de son oynadığı Altay maçının kadrosuna rahatsızlığı sebebiyle alınmayan Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

Liglerin milli maçlar sebebiyle araya girmesinin ardından tecrübeli futbolcu Katar'da görüntülenmişti. Katar basını, Mesut Özil'in transfer için ülkede bulunduğunu yazarken, gerçek daha sonra ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcunun bazı sponsorluk, işbirliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'a gittiği ve transferle ilgili herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Adana Demirspor maçında ağları havalandıran Mesut Özil, ikinci haftadaki Antalyaspor maçında da asist yaparak sezona etkili bir başlangıç yapmıştı.

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