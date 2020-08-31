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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mesut Özil için transfer çılgınlığı! 20 milyon dolar maaş...

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Son Dakika | Mesut Özil için transfer çılgınlığı! 20 milyon dolar maaş...
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Arsenal ile bir yıllık sözleşmesi bulunan ve adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr devreye girdi.

Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Fanatik'in haberine göre Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

''SENİ YENİ PRENS YAPMAK İSTİYORUZ''

Yetkililer Mesut’a “Seni Suudi Arabistan’ın yeni Prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” sözünü verdiği konuşuluyor. Arsenal’de bir yıl daha kalacağını açıklayan Mesut’un nasıl bir karar vereceği merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mutlaka Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediği yıldız oyuncuya bilindiği gibi MLS, Katar ve Çin’den çok cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

Son Dakika | Mesut Özil için transfer çılgınlığı 20 milyon dolar maaş...

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