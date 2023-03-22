Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Almanya
Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 14:16

Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı.

34 yaşındaki Özil, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

Herkese merhaba.

Uzunca bir süre düşündükten sonra profesyonel futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 17 yıl süren ayrıcalıklı profesyonel futbol hayatım oldu ve bu fırsat için inanılmaz şanslıyım. Son aylar ve haftalarda bazı sakatlıkların ardından emeklilik kararını vermem açık hale geldi.

Haberin Devamı

Unutulmaz hatıralar ve duygularla yüklü harika bir yolculuktu. 

Schalke 04’e, Werder Bremen’e, Real Madrid’e, Arsenal’e, Fenerbahçe’ye, Başakşehir’e, bu süreçte bana destek veren teknik direktörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Aile üyelerime ve yakın arkadaşlarıma özel teşekkür ederim. Bu yolculukta hayatımın bir parçası oldular.

Eşim ve çocuklarımla önümdeki geleceğe bakıyorum. Zaman zaman sosyal medya kanallarımda benden duyacaksınız. Yakında görüşürüz.

Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

MESUT ÖZİL'İN KUPA KOLEKSİYONU

Mesut Özil, kariyerinde Dünya Kupası başta olmak üzere; 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupası, 1 kez de Almanya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Kulüp kariyerinde 645 maçta 114 gol, 222 asiste imza atan Özil, Almanya Milli Takımı'yla ise 92 karşılaşmada 23 gol ve 40 asistle performans sergiledi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile toplamda 36 maça çıkan Mesut, 8 gol ve 3 asistlik performansla takımlarına katkıda bulundu.

Haberin Devamı

🏆 Dünya Kupası
🏆 La Liga
🏆 FA Cup (4)
🏆 Copa del Rey
🏆 DFB-Pokal
🏆 Community Shield (2)
🏆 İspanya Süper Kupa

MESUT ÖZİL'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

15 Ekim 1988 doğumlu olan Mesut Özil, on numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman bir futbolcudur. Özil, son olarak Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir forması giydi.

Tam 9 yıl boyunca Almanya forması giydi ve çıktığı 92 milli maçta 23 gol atıp 40 asist yaptı. Yetenekli oyuncu, Almanya milli takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına büyük katkı sağladı. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu konumunda.

Haberin Devamı

Son dakika: Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

ARSENAL TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSİNİ KAZANDI

Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu oldu.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE'YE GELDİ

Mesut Özil, 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ancak 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli isim, büyük umutlarla geldiği İstanbul temsilcisinde bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özil#Fenerbahçe#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları