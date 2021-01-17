Son Dakika | Mesut Özil, Fenerbahçe'de giyeceği forma numarasını açıkladı!
Bu gece Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Mesut Özil, Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin kesinleşmesine artık saatler kaldı. Bu gece İstanbul'da olması beklenen Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Mesut Özil, Twitter'dan memleketi olan Zonguldak'ın plaka numarası 67 yazarken yanında kalp emojisi kullandı.
ZONGULDAK'IN PLAKA NUMARASI
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe'de 67 numaralı formayı giyeceği şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Mesut Özil, Arsenal'de 10 numaralı formayı giyiyordu. Sarı lacivertli takımda ise 10 numara sezon başında Samatta'ya verilmişti.
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